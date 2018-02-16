США и Турция «договорились сотрудничать» в Сирии

Голос Америки. Турция и США в пятницу договорились сотрудничать в Сирии после нескольких недель напряженности из-за очередной операции Анкары в соседней стране.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу после переговоров в Анкаре заявили, что стороны создадут рабочие группы для решения ключевых вопросов, осложняющих отношения.
При этом дипломаты не стали вдаваться в подробности о том, как этого планируется достичь.
«Мы больше не будем действовать поодиночке, когда США делают одно, а Турция – другое», – сказал Тиллерсон после переговоров.
«Мы будем работать вместе… у нас есть хорошие механизмы, чтобы этого достичь, и предстоит проделать много работы», – добавил он.
Чавушоглу заявил, что Турция и США отметили необходимость нормализации отношений.
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