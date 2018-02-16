По делу гибели Г. Арутюнян и ее дочери возбуждено уголовное дело: фоторяд

В Арабкирском следственном отделе Ереванского следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту смерти Г. Арутюнян (1981 г.р.) и ее дочери. 15 февраля 2018 года был получен сигнал о том, что под Давидашенским мостом в Ереване обнаружены два тела. На место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа. На месте было обнаружено тело жительницы 1-го Давидашенского квартала Г. Арутюнян, 1981 года рождения, и ее малолетней дочери, 2009 года рождения, с многочисленными травмами. По предварительной версии, женщина и ее дочь получили несовместимые с жизнью травмы вследствие падения с моста.

Принимая во внимание тот факт, что в подготовленных по инциденту материалах, предположительно, наличествуют внешние признаки, указывающие на преступление, предусмотренных частью 1 статьи 104 («Убийство») и частью 1 статьи 110 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса РА, в Арабкирском следственном отделе возбуждено уголовное дело. Предпринимаются необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда, в порядке, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом.

Следственный комитет РА