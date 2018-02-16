Reuters: в военные госпитали Москвы и Петербурга поступили десятки раненых

Голос Америки. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на три источника, знакомых с проблемой, что на прошлой неделе в Сирии убито около 300 человек, работающих в связанной с Кремлем российской частной военной фирме. Российский военный врач сообщил агентству, что около 100 человек были убиты, а источник, который знает некоторых из бойцов, сообщил, что число погибших превысило 80 человек.

По словам пяти источников, знакомых с вопросом, раненые, которые в последние дни были вывезены из Сирии, доставлены в четыре российских военных госпиталя. Среди них Третий госпиталь имени Вишневского в Красногорске, госпиталь Бурденко в Москве, Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге.

Военный врач, который работает в московском военном госпитале и непосредственно принимал участие в лечении раненых, эвакуированных из Сирии, сказал Рейтер, что по состоянию на вечер субботы в его больнице было более 50 таких пациентов, из которых около 30 процентов были тяжело ранеными.

Врач, который говорил на условиях анонимности, потому что ему не разрешили раскрывать информацию о жертвах, сказал, что по крайней мере три самолета с ранеными были доставлены в Москву в прошлую пятницу и утром в понедельник. Он сказал, что их доставили на специально оборудованных военных грузовых самолетах, каждый из которых вмещает две или три палаты интенсивной терапии для случаев тяжелого ранения и несколько десятков пациентов с легкими ранениями.

Рейтер сообщает, что его корреспонденту, пытавшемуся посетить госпиталь имени Бурденко в среду, пациенты ничего не сказали о эвакуированных из Сирии. В проходе в госпитали в Красногорске и в Балашихе корреспондентам Рейтер было отказано.

Сведения о раненых поступили после битвы 7 февраля около сирийского города Дейр-Эз-Зор, где, по словам официальных лиц США коалиционные силы во главе с США были атакованы силами президента Сирии Башара Асада. Российские официальные лица заявили, что было убито пять человек, но они не имеют отношения к российским вооруженным силам. Как отмечает Рейтер, число жертв показывает, что Москва более глубоко вовлечена в Сирию в военном отношении, чем это признается на официальном уровне, и рискует оказаться в прямой конфронтации с Соединенными Штатами.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила ранее, что пять российских граждан были убиты, но они не были российскими военнослужащими. По ее словам, сообщения о десятках или сотнях российских жертв были дезинформацией, вдохновленной противниками России.

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