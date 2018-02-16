Рита Саргсян: «Я не имею никакого отношения к политике»

15 февраля, после благотворительного концерта «Подари жизнь», первая леди Армении Рита Саргсян, которая также является председателем Попечительского совета «Подари жизнь», не пожелала отвечать на вопрос журналистов о недавнем скандальном инциденте в Ереванской мэрии с участием членов партии «Еркир цирани».

«Дорогие журналисты, когда разговор идет о жизни и смерти ребенка, я извиняюсь, такой вопрос абсурден», – сказал он. Что касается вопроса корреспондента Радио «Азатутюн», напомнившего, что в одном из интервью первая леди Армении сказала, что не хочет, чтобы Серж Саргсян занимался политикой, тогда как он вскоре станет премьер-министром, г-жа Саргсян ответила: «Я не имею никакого отношения к политике».