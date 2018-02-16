В ожидании «народного восстания»

Скандалы имеют жизнь бабочки. Не только в Армении, но и во всех парламентах мира люди поливают друг друга дерьмом, в переносном, а порой и прямом смысле слова. Иногда устраивают возню, дают пощечины, оскорбляют друг друга. В тот день, когда происходит такое, это становится событием номер один. На следующий день интерес могут представлять комментарии обеих сторон и их единомышленников. Через два дня скандал постепенно затухает, а политизированная часть общества ждет, когда появится очередной повод для оживления. На третий и последующие дни стороны иногда пытаются извлечь выгоду из прошедших эпизодов, но это никого уже особенно и не интересует.

Жить старыми скандалами, сколько бы мы, пресса, не пытались их приукрасить, никто, по большому счету, не хочет. Людям нужно что-то свежее, и если акцент ставится исключительно на таких событиях, каждый раз возникает необходимость изобретать что-то еще более эксцентричное, более «ароматный» сценарий, в надежде, что противоположная сторона проявит себя более хулиганским и тупым образом.

С другой стороны, оппозиционные политические силы в новейшей истории Армении опробовали все «классические» формы политической борьбы и не добились успеха. Некоторые из этих факта заключают, что нужно испробовать какие-то экзотические, выходящие за здравый смысл сценарии. Но кроме краткосрочного театрального эффекта эти методы не принесут никаких результатов. И, кроме того, теряет серьезность то, что называется «политической борьбой».

Оппозиция терпит неудачу в течение 25 лет не потому, что методы их борьбы в достаточной мере эксцентричны или, может быть, экстремистские. Проблема глубже. Оппозиционеры четверть века возлагают свои надежды на «народное восстание». Вся пропаганда, всякого рода расчеты основаны на ожидании, что наступит час «икс», люди всерьез взбунтуются, и режим в панике сбежит. Казалось бы, за столько лет можно было понять, что это методологическая ошибка, но прислушайтесь к речам любого оппозиционера, и со второго или третьего предложения вы почувствуете, так как теперь принято говорить, это «виденье». Не пора ли осознать, что это тупиковый путь?

Я вижу путь изменений в медленной, но последовательной трансформации нынешней политической, экономической и интеллектуальной элиты. Это неприятно и больно слышать, такие мысли вызывают не только сопротивление, но и гнев. Но я советую вам подумать об этом чуть серьезнее.