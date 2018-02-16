Белый дом: кибератака посредством вируса NotPetya со стороны России в июне 2017г будет иметь международные последствия

В четверг 15 февраля офис пресс-секретаря Белого дома распространил заявление, в котором указывается, что в июне 2017 года российские военные предприняли «самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории». Об этом передает Голос Америки.

Компьютерный вирус, получивший название NotPetya, быстро распространился по всему миру, нанося ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке, отмечается в заявлении. Эта кибератака стала частью продолжающейся политики Кремля, направленной на дестабилизацию Украины, и еще одной явной демонстрацией участия России в этом конфликте.

«Это была также безрассудная и неизбирательная кибератака, которая приведет к международным последствиям», — заключается в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Фото — Голос Америки