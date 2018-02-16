Страны-члены ЕС спорят о приеме западно-балканских государств к 2025 году

Deutsche Welle. Страны ЕС далеки от единодушия по поводу планов Еврокомиссии о приеме в Евросоюз к 2025 году еще шести западно-балканских государств. Глава МИД Словении Карл Эрьявец на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Софии в четверг, 15 февраля, назвал планы приема Сербии и Черногории в Евросоюз к данному сроку нереалистичными.

В обоснование своей позиции он заявил, что этим государствам не удастся к 2025 году выполнить условие Еврокомиссии об урегулировании многочисленных пограничных споров с соседями, проистекающих еще со времен распада Югославии.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что прием Сербии и Черногории в ЕС следует даже ускорить и осуществить к 2022 году. «Касательно Сербии и Черногории 2025 год, с моей точки зрения, это слишком поздно. Почему мы должны ждать еще семь лет? Эти страны, с моей точки зрения, уже готовы к открытию переговоров о вступлении в ЕС по всем пунктам, в которых закреплены стандарты Евросоюза. Нам следует попытаться завершить переговоры о вступлении этих стран в ЕС к 2022 году», — сказал Сийярто.

Вакуум на Балканах

Со своей стороны глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила удовлетворение тем фактом, что инициатива Еврокомиссии «вдохнула динамику» в переговоры о вступлении западно-балканских государств в Евросоюз. После войн 1990-х годов Евросоюз длительное время пренебрегал этим регионом, и «в создавшийся вакуум вторглись другие страны», сказала она.

В качестве примера Кнайсль привела Китай, который в настоящее время активно инвестирует в экономику данного региона. Страны ЕС в последние годы также неоднократно обвиняли Россию в попытках оказать влияние на политику западно-балканских государств.

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