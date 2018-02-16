«Наш народ очень разделен и расколот»: Армен Саргсян

«Наш народ очень разделен и расколот», — вчера в беседе с журналистами выразил озабоченность номинированный от правящей Республиканской партии Армении (РПА) кандидат в президенты Армении Армен Саргсян, подчеркнув, что независимо от того, кто станет следующим президентом Армении, этот человек должен начать внутринациональный диалог. Об этом передает Радио Азатутюн.

Кстати, Армен Саргсян не согласился с замечанием о том, что поскольку общество не доверяет правящей Республиканской партии, он посредством встреч с различными слоями общества пытается легитимизировать эту политическую силу.

Армен Саргсян подчеркнул, что не является членом Республиканской партии, призвав не поляризировать общество.

«Я не являюсь членом Республиканской партии, я не являюсь членом какой-либо партии, и я ожидаю, что люди в Национальном собрании и в обществе вцелом отдадут свои голоса, будь то в Национальном собрании или вне его, за человека, независимо от того, кто выдвигает его кандидатуру. Для меня честь, что президент республики предложил обсудить мою кандидатуру, и так поляризировать общество: «если вы предлагаете, значит, мы будем против, потому что вы предложили, а если мы предложим, вы будете против»… в нашей стране все организации, структуры, партии, в Национальном собрании, вне Национального собрания должны начать диалог, в противном случае наше общество станет еще более разделенным», — сказал Армен Саргсян, выразив надежду, что кто бы ни был избран президентом, он начнет внутринациональный диалог.

«И я надеюсь, что независимо от того, кто станет президентом, я или кто-то другой, президент должен быть тем лицом, которое внутри этой страны и даже за ее пределами начнет этот диалог, чтобы мы снова не разделяли себя на черных и белых, богатых и бедных, эту партию и ту партию, жителей Армении и представителей Диаспоры, наша нация, наш народ очень разделен», — сказал Саргсян.

Кандидат в президенты от РПА подчеркнул, что сегодня существуют огромные проблемы, связанные с экономическим развитием, демократией, формированием гражданского общества, борьбой с коррупцией, установлением справедливости, искоренением нищеты. И если не будет национального диалога, то, по убеждению Армена Саргсяна, ни одна из этих проблем решена не будет.

«Если станем разделять наших граждан, отдельных лиц, политических лидеров, будущего президента, будущего премьер-министра, министра, главу села на моего и твоего, то мы никуда не придем. Я считаю, что национальный диалог очень важен. Настало время вести диалог, потому что вызовы гораздо более серьезные, чем мы себе это представляем», — сказал Армен Саргсян.

Отметим, что Армен Саргсян вчера в офисе Всеармянского благотворительного союза (AGBU) встретился с представителями диаспоральных организаций: Союза армянской помощи, Фонда помощи Армении, Армянской евангелистской ассоциации Америки, Фонда «Измирлян» и организации «Орран».

Затем Армен Саргсян встретился с Советом национальных меньшинств, в который входят представители более двух десятков национальных меньшинств, проживающих в Армении.

Когда кандидат правящей партии завершит продолжающиеся уже три недели встречи и посещения, пока неизвестно.

Накануне Армен Саргсян сообщил, что в ближайшие дни встретится с Сержем Саргсяном, на встрече с которым и сообщит — принимает он предложение РПА стать кандидатом в президенты или нет.

Напомним, что, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами, а также с широкими кругами общественности, руководством Нагорного Карабаха и представителями Диаспоры.

Выборы четвертого президента Армении состоятся в Национальном собрании 2 марта.

Фото — Радио Азатутюн