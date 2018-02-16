Грузия в докладе Национальной разведки США: о внутренних и внешних угрозах

Голос Америки. Российская оккупация и попытки Москвы приостановить процесс евроатлантической интеграции Грузии являются главными вызовами, перед которыми окажется Тбилиси в 2018-ом году. Об этом говорится в докладе о глобальных угрозах директора Национальной разведки США Дэна Коутса. В документе отмечается и то, что одновременно, скорее всего грузинская правящая сила предпримет шаги по ограничению оппозиционных сил в стране.

«Продолжающаяся оккупация Россией 20% территории Грузии и попытки сорвать ее интеграцию с Западом останутся основными источниками опасности для Тбилиси. Правящая «Грузинская мечта», скорее всего, попытается ослабить оппозицию и уменьшить институциональные ограничения своей власти», – говорится в докладе.

В то же время в документе отмечается, что Москва различными методами постарается подорвать доверие к демократическим процессам, и попытается сохранить, а где это возможно – и расширить свое влияние, а также будет всячески противостоять, включая путем «использования различных агрессивных тактик», усилиям направленым на вступление бывших советских республик в европейские структуры.

Мнение оппозиции

Грузинская оппозиция говорит, что правящая партия должна принять во внимание выводы, сделанные экспертами разведывательного сообщества США. В оппозиционной партии «Европейская Грузия», которая составляет меньшинство в грузинском парламенте, считают верными высказанные Дэном Коутсом мнения.

«В докладе Россия представлена как главная внешняя проблема для нашей страны, а вторая проблема в том, что внутри страны власти преследуют и притесняют оппозицию, и одновременно стараются ослабить легитимные рамки, которые в демократическом государстве необходимы для ограничения власти правящей силы. К сказаному в докладе я добавил бы то, что… “преследуя прозападных оппонентов, власти усиливают пророссийские силы внутри страны, что в прямой связи с той главной глобальной угрозой о которой говорится в докладе, и которая исходит от нашего северного соседа”», – заявил в комментарии для СМИ депутат от «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

Оценка властей

Представители правящей партии «Грузинская мечта» частично согласились с выводами директора Национальной разведки США. В частности, с той частью, которая касалась исходящей от России угрозы.

«Когда рядом такой сильный и агрессивный сосед, как Россия, нашу основаную силу представляют наши союзники, которые являются гарантами территориального воссоединения Грузии. Что касается сохранения власти, народ Грузии распределяет полномочия среди политических сил путем выборов», – заявил 15-го февраля в комментарии для СМИ Созар Субари, министр по делам беженцев и лиц, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий.

Мнение эксперта

Эксперт Сосо Цискаришвили считает, что в докладе директора Национальной разведки США точно определены те основные угрозы, которые потенциально могут помешать евроатлантическим стремлениям и демократическому развитию Грузии.

Соседство с Россией является «фактором постоянной опасности» для любой страны, говорит эксперт, хотя в случае Грузии проблема усугубляется и тем, что помимо того, что Москва оккупирует грузинские территории, одновременно Кремль считает себя правомочным определять будущее Грузии, не скрывая намерения помешать евроатлантической интеграции страны.

При этом, отмечает политолог, Россия использует как агрессивные методы – например, постепенный перенос линии оккупации вглубь территории, контролируемой Тбилиси, но также и «мягкую силу», которая выражается в антизападной пропаганде и рапространении дезинформации.

При таких непростых обстоятельствах, сила Грузии должна быть в «образцовом демократическом развитии», считает Цискаришвили. Хотя один из факторов, негативно влияющих на прогресс страны, это то, что в принятии решений часто проявляется «доминирование воли одного человека», полагает эксперт. Цискаришвили имеет в виду экс-премьера Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили, которого, несмотря на добровольный уход с должности в 2013-ом году, некоторые аналитики, а также оппозиция и президент Георгий Маргвелашвили обвиняют в «неформальном правлении».

«Демократия — это не грузинское застолье, где все решает тамада. Чтобы противостоять внешним вызовам, которых у Грузии предостаточно, страна должна быть сильной. Это возможно только если Грузия будет развиваться на основаниии коллективных, а не индивидуальных решений по всем направлениям, которые определяют уровень демократии в стране т.е. политическому, правовому, экономическому. В противном случае мы никогда не достигнем высоких стандартов и соответственно, не сможем противостоять внешним вызовам», – сказал эксперт в заключение.

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