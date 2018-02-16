Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:39 | Февраль 16 2018
10:39 | Февраль 16 2018

У Марии Захаровой «есть надежда», что карабахский конфликт найдет свое решение

У Марии Захаровой «есть надежда», что карабахский конфликт найдет свое решение

Panorama.am. У нас есть надежда, что карабахский конфликт найдет свое решение. Об этом заявила вчера на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Брифинг транслировал RT.

Соответствующее заявление Захарова сделала в ответ на вопрос, есть ли у МИД РФ ожидания, надежды, что после предстоящих весной 2018 года президентских выборов в России, Армении и Азербайджане карабахский конфликт найдет свое решение.

«У нас есть надежда, что этот конфликт найдет свое решение. И, как вы знаете, мы этому уделяем пристальное внимание, а самое главное – активно участвуем в работе по реализации всего того, что было намечено сторонами», – сказала представить МИД РФ.

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Рубрики: Международные

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