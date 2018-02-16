Трагедия в Ереване: с Давидашенского моста бросились мать и дочь

15 февраля в Ереване произошло трагическое происшествие. Примерно в 13.50 Маштоцское полицейское отделение поступил сигнал о том, что под Давидашенским мостом лежат тела женщины и девочки.

Как сообщил с места происшествия фотожурналист Гагик Шамшян, полиция и следователи нашли в указанном месте два женских тела. По предварительной информации, они бросились вниз с моста, чтобы покончить жизнь самоубийством. По словам фотожурналиста, это были мать и дочь. Матери было 37 лет, а дочери всего 9 лет. III.

По информации Шамшяна, мать и дочь уже три дня разыскивались Маштоцским отделение полиции в качестве пропавших без вести. Фотокорреспондент сообщает, что как выяснили полиция и следователи, погибшие были жителями Давиташенского административного района столицы, 37-летняя Г.А.. и ее дочь, 9-летняя А. А.

Фото — Гагика Шамшяна © shamshyan.com