У вас есть фантастические возможности – управлять нашей страной: Карен Карапетян — участникам программы YES Armenia

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 15 февраля принял молодых экспертов программы YES Armenia, которые вовлечены в различные программы министерств и других госведомств.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Армении.

По словам главы правительства, системы управления в современном мире сталкиваются с множеством вызовов. «С вашим приходом в систему государственного управления ожидаю определенного обновления. Прежде всего, система управления нуждается в мыслящих свободно, смело и нестереотипно, энергичных людях», – сказал премьер Карапетян.

Карен Карапетян выразил надежду, что после завершения программы многие ее участники пожелают продолжить свою деятельность в государственной системе.

«У вас есть фантастические возможности – управлять большие системы. Считаю, управление масштабными проектами, участие в них связаны с большими амбициями. А если прибавить к этому еще и то, что вы участвуете в управлении вашей страной, то это прекрасная мотивация. Лучшей мотивации и представить невозможно», – подчеркнул премьер.

Обратившись к деятельности правительства Армении, премьер отметил: «У нашей сегодняшней команды сформировалось градиентное видение путей развития страны, и данная программа на данный момент находится в стадии воплощения в жизнь».

В ходе встречи молодые эксперты представили Карену Карапетяну свои наблюдения, предложения касательно системы госуправления и проблемы, которые они заметили. В частности, стороны коснулись управления в сферах сельского хозяйства, образования и науки, энергетики и других областях.

По просьбе одного из экспертов К. Карапетян обратился также к развитию сферы сельского хозяйства Армении. «Глобально мы довольны тем курсом, который сегодня проводит министерство. И на данный момент, если и в сфере животноводства мы будем осуществлять те же программы, что и в направлении лизинга сельхозтехники, внедрения противоградовых сетей, системы капельного орошения, основания интенсивных садов, уверен, что добьемся большого развития, поскольку у нас есть рынок», – отметил он.

Отметим, что при сотрудничестве Центра стратегических инициатив и партнеров из Евросоюза по программе YES Armenia в сферу государственного управления были вовлечены порядка 20 представителей молодежи, талантливых специалистов как из Армении, так и Диаспоры, которые прошли довольно сложный отбор и были выбраны из 300 претендентов.