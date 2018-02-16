Правительство обещает механизм по обеспечению прозрачности для доноров финансирования борьбы с коррупцией

В повестку заседания Правительства РА 15 февраля было включено решение о внесении поправок в постановление «О создании Совета по борьбе с коррупцией и экспертной комиссии, утверждении состава Совета, порядка деятельности Совета, экспертной комиссии и отдела мониторинга антикоррупционных программ Аппарата Правительства Республики Армения».

Соответственно, предлагается, чтобы Отдел мониторинга программ борьбы с коррупцией осуществлял координацию работ по обеспечению сотрудничества с международными организациями-донорами, участвующими в борьбе с коррупцией.

Кроме того, Совет в соответствии с проектом решения, помимо регулярных заседаний, по необходимости, не менее одного раза в год должен созывать заседания для координации работ по обеспечению сотрудничества с международными организациями-донорами, участвующими в борьбе с коррупцией.

Данное решение правительство обосновывает тем фактом, что доноры важны для правительства. «Доноры играют ключевую роль в продвижении антикоррупционных реформ в Армении, принимая во внимание тот факт, что некоторые антикоррупционные мероприятия финансируются донорами», – говорится в проекте.

Отмечается также, что «во время мониторинга в рамках 3-го этапа Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития, в ходе рабочего визита оценочной группы в Армению представители международных организаций подтвердили, что координация деятельности доноров является серьезной проблемой, и отсутствует какой-либо эффективный механизм, которым было бы возможно обеспечивать финансирование приоритетных мероприятий и избегать двойного финансирования».

Согласно проекту, именно по Стамбульскому Плану действий по борьбе с коррупцией Армении было предложено создать рабочую группу по сотрудничеству и мониторингу с донорами.

Проект гарантирует, что принятие этого решения создаст механизм для доноров для обеспечения эффективного и прозрачного финансирования в борьбе с коррупцией.