Кипр выдвинул ультиматум касательно переговоров о воссоединении острова из-за деструктивной позиции Анкары

Власти Кипра готовы возобновить переговоры о воссоединении острова только после того, как Турция перестанет препятствовать разведке газа на шельфе Средиземного моря. Представитель кипрского правительства Никос Христодулидес заявил, что президент страны готов возобновить мирные переговоры, если Турция прекратит свою блокаду, сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Христодулидес выступил в четверг после встречи главы миротворческой миссии ООН Элизабет Спехар с президентом Кипра Анастасиадис.

По словам представителя кипрского правительства, Анастасиадис сообщил Спехар, что он готов возобновить переговоры с лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи, только если «такое поведение в районах, где Кипр выдал лицензии на бурение, прекратится».

В пятницу, 9 февраля, турецкие военные корабли заблокировали буровое судно ENI Saipem 12000 у берегов Кипра. Она следовало на юго-восток острова для бурения разведочной скважины, где компания ENI имеет лицензию на поиск углеводородов.

В ответ Министерство иностранных дел Турции раскритиковал Кипр за «односторонний» разведку газовых месторождений в море. Турция выступает против бурения, заявляя, что это нарушает права турок-киприотов на природные ресурсы Кипра.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота для объединения острова с Грецией.

Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.