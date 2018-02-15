«К заявлению Алиева о возвращении Еревана и Зангезура следует относиться серьезно»: Давид Шахназарян

Бывший глава СНБ Армении призывает «не попасть в западню, устроенную Алиевым»

«Заявление президента Азербайджана о «возвращении Еревана и Зангезура» следует воспринимать серьезно по нескольким причинам. Алиев выступил с заявлением после встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, когда они все еще находились в регионе. Я уверен, что и Алиев, и сопредседатели остались недовольны встречей», – отмечает в интервью газете «Аравот» посол по особым поручениям президента РА в 1992-95гг, руководитель Службы национальной безопасности Республики Армения в 1994-95гг Давид Шахназарян.

«Вышеупомянутое заявление Алиева, сделанное после этой встречи, не следует связывать только с предвыборным фактором, и даже если это предвыборная агитационная уловка, то она свидетельствует о попытке Алиева разжечь еще больше радикальные настроения среди общественности своей страны. Кроме того, это четкое послание сопредседателям, и именно так он реагирует на призыв посредников к созданию механизмов доверия».

Далее, по его словам, своим заявлением Алиев пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в Армении, надеясь, что и в Армении также начнут звучать радикальные и экстремистские призывы, например, что необходимо прекратить переговоры. «Поэтому, и политические силы, и общественные организации, и экспертное сообщество должны воздерживаться от таких призывов и не попасться в западню, устроенную Алиевым», – подчеркивает наш собеседник.

Полностью интервью с Послом по особым поручениям президента РА в 1992-95гг, руководителем Службы национальной безопасности Республики Армения в 1994-95гг Давидом Шахназаряном читайте в завтрашнем номере печатной версии газеты «Аравот».