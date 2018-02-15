«Подарок» для Сержа Саргсяна и Бако Саакяна

Из интересов армянской стороны исходит, чтобы Алиев «почивал на лаврах» гробовщика мирных переговоров

Вашингтон поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта

Прошлая неделя с точки зрения урегулирования Карабахского конфликта заслуживает внимания. Региональный визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ ознаменовался рядом событий.

Во-первых, достоин внимания тот факт, что региональный визит посредников начался 6 февраля – с Баку, где 7 февраля состоялись встречи с руководством этой страны, что, вероятно, означает, что сопредседатели, в первую очередь, должны были сделать определенные уточнения на встрече с Алиевым.

Однако более интересно то, что до прибытия сопредседателей в Баку – 3 февраля азербайджанскую столицу посетил американский сопредседатель Минской Группы Эндрю Шефер. Отметим, что в дни визита посредников регион в Баку принимали американскую делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк. На встрече с Бринк глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность активизации усилий США и других сопредседателей МГ ОБСЕ «в направлении справедливого решения конфликта на основе соответствующих резолюций СБ ООН».

Подчеркнув необходимость расширения политического диалога по стратегическому партнерству между двумя странами, Бриджит Бринк, в свою очередь сказала, что США придают особое значение отношениям с Азербайджаном, отметила также необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Далее Бринк подчеркнула, чему именно американская сторона «придает особое значение» — высоко ценит вклад Азербайджана в миротворческие операции в Афганистане в рамках борьбы с терроризмом. Американская делегация во главе с Бриджит Бринк в Азербайджане обсудила важные энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, в частности железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и «Южный газовый коридор».

Затронув карабахскую тематику Брикс подчеркнула: конфликт продолжается уже более 20 лет, и это большой срок. «США выступают за мирное решение конфликта и продолжают прилагать усилия в этом направлении».

Есть ли у Вашингтона на данном этапе отдельная повестка дня Нагорно-Карабахского урегулирования? При администрации Трампа американская политика на Южном Кавказе не могла считаться активной, но, по-видимому, эта политика подвергается некоторым изменениям. И визит заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк является тому свидетельством.

Конечно, на данном этапе страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ демонстрируют особую сплоченность, подчеркивая, что они едины в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Однако это вовсе не означает, что они не могут прилагать «отдельные усилия» в работе со сторонами, преследуя свои конкретные цели и имея от сторон определенные ожидания.

Повышение заинтересованности американской стороны в каком-то смысле является положительным фактом, поскольку, в последние годы активность Москвы, переговоры, проводимые при активном содействии руководства РФ, потепление в отношениях Москва-Баку и подписание военно-технических соглашений в апреле 2016 года привели к военным действиям. С этой точки зрения важно уравновесить доминирующую роль Москвы.

«Интенсивные переговоры – после президентских выборов»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 февраля принял сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Других подробностей азербайджанские официальные источники не сообщили.

Но официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев позже прояснил: в ходе визита сопредседателей в Азербайджан были проведены конкретные обсуждения по урегулированию карабахского конфликта «на основании мнений, выдвинутых на встрече в Кракове». Гаджиев отметил, что «сторонами была достигнута договоренность о том, что после президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане и Армении, на основании существующих мнений и предложений интенсивные переговоры будут продолжены».

Что именно до их пор препятствовало конструктивной позиции азербайджанской стороны и уважению достигнутых договоренностей в не менее интенсивных переговорах, в Баку, естественно, предпочитают не говорить.

США заинтересованы расширением армяно-американского сотрудничества

9 февраля президент Армении Серж Саргсян принял заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк. С. Саргсян подчеркнул, что Армения заинтересована в углублении отношений с США и развитии двустороннего сотрудничества во всех сферах. В свою очередь Бриджит Бринк высоко оценила последовательную работу, направленную на развитие дружественных армяно-американских отношений. Помощник государственного секретаря США особенно подчеркнула эффективное сотрудничество с Арменией в рамках миротворческих миссий в Афганистане и Косово, в деле борьбы с международным терроризмом.

«Собеседники обоюдно отметили важность активизации политического диалога между Арменией и США, а также параллельно протекающего процесса по развитию экономического сотрудничества, зафиксировавшего в последнее время определенный прогресс, в том числе посредством Армяно-американского совета по торговле и инвестициям и благодаря активной деятельности армяно-американской межправительственной комиссии», — сообщила пресс-служба президента РА.

Заместителя помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк 9-го февраля принял министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Приветствуя гостью, министр Налбандян отметил, что Армения высоко ценит установленные с Соединенными Штатами партнерские отношения. Он добавил, что контакты на высоком уровне дают хорошую возможность обсудить вопросы повестки дня армяно-американского дружеского партнерства, перспективы дальнейшего углубления и развития сотрудничества.

Выразив благодарность за прием, Бриджит Бринк отметила, что Соединенные Штаты считают важными партнерские отношения с Арменией и заинтересованы в их дальнейшем углублении в разных сферах. «Я горжусь успехами нашего экономического партнерства с Арменией. За первые 11 месяцев прошлого года товарооборот между нашими странами увеличился более чем на 35%, и мы продолжаем видеть новые и масштабные инвестиции в Армению»,-отметила заместитель помощника госсекретаря США.

Глава внешнеполитического ведомства Армении представил последние развития вокруг процесса урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, высоко оценив усилия США, прилагаемые совместно с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ Россией и Францией.

«Министр иностранных дел добавил, что долгие годы деструктивная позиция азербайджанской стороны в переговорном процессе в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ подрывает процесс и не позволяет достичь прогресса»,- отмечалось в пресс-релизе МИД РА.

Высокопоставленный американский дипломат подтвердила приверженность Соединенных Штатов, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, продолжать активное участие в направлении исключительно мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Предвыборная «доза» Алиева

Во время визита сопредседателей Минской Группы ОБСЕ Алиев опять «блеснул» риторикой. Президент Азербайджана в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Это произошло на съезде правящей партии: Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур — это азербайджанские исторические земли».

Предвыборный старт Алиева на самом деле был вполне впечатляющим. Конечно, нельзя забывать и то, что подобное поведение – военная риторика на основе ненависти к армянам на протяжении многих лет стала уже государственной политикой Азербайджана. В этом смысле Алиева даже можно считать «подарком» для Еревана и Степанакерта: именно такой политикой он на протяжении многих лет доказывает, почему Нагорному Карабаху необходимо самоопределение. Именно Алиев показывает, каким не должен быть «переговорщик» и почем нельзя верить слову такого «переговорщика».

Осознает ли Алиев, какую он услугу делает армянской дипломатии, это иной вопрос. В любом случае, из интересов армянской стороны исходит, чтобы Алиев неуклонно продолжал свою политику и «почивал на лаврах» срывщика мирных переговоров. Хотя это вовсе не означает, что армянская сторона должна терять свою бдительность в такой ситуации.

О чем именно свидетельствует такая «доза» риторики в дни визита сопредседателей Минской Группы ОБСЕ в регион, наверное, повод задуматься. По всей вероятности, Алиев по-прежнему недоволен требованиями сопредседателей – уважать уже достигнутые договоренности. За переговорным столом он не может позволить себе выплеснуть подобную «дозу» недовольства, и остается делать это после встречи с сопредседателями – в партийном кругу.

Обобщение – в следующем номере

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

13.02.2018г