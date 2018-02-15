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19:30 | Февраль 15 2018

«Начавшийся ремонт канализационной системы в УИУ «Нубарашен» не имеет ничего общего с инцидентом в мэрии»: Гор Глечян

«Начавшийся ремонт канализационной системы в УИУ «Нубарашен» не имеет ничего общего с инцидентом в мэрии»: Гор Глечян

Начальник отдела по связям с общественностью Управления пенитенциарных учреждений Министерства юстиции РА Гор Глечян заверяет, что ремонт канализационной системы, начавшийся вчера в УИУ «Нубарашен», был предусмотрен и запланирован намного ранее.

«Проведены закупки, приобретено оборудование и достигнуты соответствующие договоренности», – сказал он в беседе с Аravot.am. Гор Глечян заверил, что этот процесс не имеет ничего общего с недавним инцидентом на заседании Совета старейшин Еревана.

Наш собеседник не упомянул о сроках завершения работ, поскольку ремонт занимает много времени. «Процесс долгий, объем работ большой. Будут вырыты смотровые ямы… это не быстрая работа, привлечены  серьезные специалисты и оборудование». Напомним, что жители пяти зданий, прилегающих к уголовно-исполнительному учреждению, жалуются на зловоние в течение многих лет.

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Рубрики: Право

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