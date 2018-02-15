«Начавшийся ремонт канализационной системы в УИУ «Нубарашен» не имеет ничего общего с инцидентом в мэрии»: Гор Глечян

Начальник отдела по связям с общественностью Управления пенитенциарных учреждений Министерства юстиции РА Гор Глечян заверяет, что ремонт канализационной системы, начавшийся вчера в УИУ «Нубарашен», был предусмотрен и запланирован намного ранее.

«Проведены закупки, приобретено оборудование и достигнуты соответствующие договоренности», – сказал он в беседе с Аravot.am. Гор Глечян заверил, что этот процесс не имеет ничего общего с недавним инцидентом на заседании Совета старейшин Еревана.

Наш собеседник не упомянул о сроках завершения работ, поскольку ремонт занимает много времени. «Процесс долгий, объем работ большой. Будут вырыты смотровые ямы… это не быстрая работа, привлечены серьезные специалисты и оборудование». Напомним, что жители пяти зданий, прилегающих к уголовно-исполнительному учреждению, жалуются на зловоние в течение многих лет.