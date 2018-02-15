Бундесверу не хватает танков и самолетов для участия в операциях НАТО: Die Welt

Германия может столкнуться с проблемами при выполнении своих обязательств перед НАТО из-за нехватки военной техники и оборудования. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на секретный документ Минобороны Германии, передает Европейская правда.

В начале 2019 года Бундесвер должен возглавить Силы быстрого реагирования НАТО в Восточной Европе. Однако пока ему не хватает для этого боеспособных танков.

Так, девятая танковая бригада в Мюнстере, на которую возложена эта задача, пока располагает 9 из 44 необходимых боевых танков Leopard-2. Из 14 боевых машин пехоты Marder лишь три пригодны к выполнению задач.

Причиной такой ситуации является недостаток запчастей и высокая стоимость обслуживания техники.

Кроме того, армии не хватает приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных машин, зимней одежды и бронежилетов.

Армия сейчас пытается покрыть недостачу за счет других подразделений, однако это означает торможение работы других частей Бундесвера.

ВВС Германии тоже не могут выполнять обязательства перед НАТО должным образом. Эксплуатационная готовность истребителей Eurofighter и Tornado и транспортных вертолетов CH-53 значительно ухудшилась, отмечает издание. Машины способны выполнять операции только четыре месяца в году. Остальные восемь месяцев они находятся на ремонте или переоборудовании.

Ранее сообщалось, что уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс требует, чтобы ВМС Германии больше не участвовали в каких-либо дальнейших операциях НАТО, ЕС или ООН из-за нехватки судов.