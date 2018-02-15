Шаварш Кочарян: «Нет конкретно такого вопроса, требующего переговоров как с российской, так и с американской сторонами»

В так называемом «Кремлевском докладе» Минфина США, как известно, перечисляются имена людей, близких к президенту России Владимиру Путину, в том числе главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.

Повлияют ли эти санкции на Армению, и не является ли это неким намеком? После сегодняшнего заседания правительства журналисты обратились с этим вопросом к заместителю министра иностранных дел Шаваршу Кочаряну. «Давайте уточним, пресса – это одно, а список США – другое. По моей информации, этого человека в списке нет», – отметил Кочарян.

Намерено ли правительство Армении обсудить вопрос о санкциях, чтобы Армения могла избежать подобных санкций? В ответ на этот вопрос Кочарян сказал: «В любом случае мы должны учитывать все происходящие события. Необходима конкретная информация. По моим оценкам, прозвучавший вопрос не соответствует действительности. Опасность преувеличена, но это не значит, что мы должны пренебрегать ею, необходимо постоянно следить за этим».

Кочарян заверил: «Нет такого конкретного вопроса, который созрел для того, чтоб потребовались переговоры как с российской, так и с американской сторонами».