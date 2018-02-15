Шаварш Кочарян: «Алиев доказал, что международное признание Республики Арцах неизбежно»

Сегодня после заседания правительства, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая на вопросы журналистов и комментируя доклад, опубликованный национальной разведкой США, согласно которому США не исключают, что ситуация в Нагорном Карабахе в 2018 году может обостриться еще больше, сказал:

«Тот факт, что ситуация взрывоопасна, для всех нас это очевидно. Об этом свидетельствуют события апреля 2016 года». По словам Кочаряна, обе армянские стороны всегда готовы к любым событиям. «Что касается готовности, то о чем тут идет речь? Достаточно упомянуть последнее выступление президента Азербайджана, которое однозначно показывает, кто к чему готов, и кто не готов двигаться вперед в переговорном процессе. Алиев своей речью, для тех, кто до сих пор не воспринял, с блеском неопровержимо доказал – Карабах никогда не может быть частью Азербайджана, и международное признание Республики Арцах неизбежно», – подчеркнул Шаварш Кочарян.

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