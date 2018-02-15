Министр обороны США: Турции нужно сфокусироваться в Сирии на борьбе с «Исламским государством»

Голос Америки. Министр обороны США Джим Мэттис призвал Турцию сфокусироваться в Сирии на борьбе с группировкой «Исламское государство», сообщили в четверг в Пентагоне.

Заявление Мэттиса прозвучало на фоне усиления напряженности между двумя членами НАТО в связи с операцией Анкары против курдских ополченцев.

Мэттис встретился со своим турецким коллегой Нуреттином Джаникли вечером в среду на полях конференции НАТО в Брюсселе.

В ходе переговоров Мэттис призвал «вновь сфокусироваться на кампании по борьбе с «Исламским государством» и не допустить, чтобы остатки террористической организации смогли восстановиться в Сирии», говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в четверг.

В январе Турция начала операцию на севере Сирии против курдских ополченцев, «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористической организацией, но которые в то же время тесно сотрудничают с США в борьбе с джихадистами.

Операция привела к усугубляющимся разногласиям между двумя странами.

«Мэттис признал обоснованные угрозы национальной безопасности Турции со стороны террористических организаций», – говорится в заявлении.

В то же время он «также обсудил сложную обстановку в Сирии и опасность, которую может представлять возрождение «Исламского государства» для всех членов НАТО».

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