Рузанна Мурадян: «Это был очень неудачный сценарий с обеих сторон»

«Это был спектакль по очень плохому сценарию с плохим исполнением ролей против функций Совета старейшин», – такую оценку дала вчера депутат от Республиканской партии Рузанна Мурадян случившемуся на заседании Совета старейшин Еревана. Рузанна Мурадян не считает правильным прежде всего тот метод, который избрал «Еркир цирани» для того чтобы заявить о проблеме, сделать ее более предметной и зримой среди общественности: «Необходимо было выбрать более цивилизованный способ решения проблемы, и такой способ есть – участвовать в заседаниях совета, поднимать вопросы и предлагать инициативы».

В этом смысле наш собеседник приводит в пример члена фракции «Елк» Анаит Бахшян, которой в течение многих лет без всякого шоу удается находить решения по очень многим важным вопросам. «За эти семь месяцев из своих наблюдений я пришла к выводу, что среди целей фракции «Еркир цирани» функции Совета не уделено столь много места. Они, по их же собственному признанию, пытаются поднимать вопросы, устраивая шоу. Конечно, проблемы есть, но существует четкий путь их решения», – сказала г-жа Мурадян в беседе с Aravot.am.

Означает ли критика, адресованная «Еркир цирани», что депутат от РПА оправдывает поведение своих соратников по партии? Рузанна Мурадян говорит, что насилие в целом для нее неприемлемо и предосудительно, независимо от того, тащит ли женщина мужчину за галстук или дает ему пощечину, или мужчина применяет силу: «Я считаю, что это был очень неудачный сценарий с обеих сторон. Не делающий чести ни авторитету политической силы, ни авторитету политического института. Была создана неприятная для всех ситуация».

Для Рузанны Мурадян в этой истории все еще остается неясным одно. Если члены «Еркир цирани» хотели сообщить мэру и городским властям о проблеме, почему они принесли сточную воду в нескольких бутылках? Она также отмечает, что со вчерашнего дня этот инцидент все обсуждают с точки зрения отношений мужчин и женщин. Но ей интересно, имеет ли член совета старейшин право приносить на заседание сточную воду, или же нарушать естественный ход заседания? Независимо от всего, она утверждает, что проблемы не решаются с помощью шоу, тем более что после этого инцидента она поинтересовалась и выяснила, что проблема уже была поднята и по ней принято решение.

Мы отметили, что шаг «Еркир цирани», возможно, был радикальным, но городские власти сами толкают на такие шаги, поскольку в столице есть проблемы, которые не получают решение уже в течение 25 лет, а со времен независимости Армении мэрами Еревана больше всего были члены РПА. «Я согласна с тем, что у нас есть нерешенные проблемы. Но также факт, что многие проблемы городскими властями за эти годы были решены. Ни в каком городе или стране проблемы не решаются сразу. Все следует оценивать в сравнении. В целом, если сравнивать Ереван с другими столицами, он стал чистым, светлым, озелененным городом. Будем объективны, чтобы суметь правильно решать проблемы. Проблемы, о которых говорят также и городские власти, и по которым формирует повестку также и Совет старейшин», – отмечает Рузанна Мурадян.