«Лучший турок – это мертвый турок»: экс-министр иностранных дел Греции

Бывший министр иностранных дел Греции Теодорос Пангалос, комментируя пограничные проблемы с Турцией, использовал распространенное на Кипре выражение – «Самый лучший турок – это мертвый турок».

Согласно турецкому сайту «Haberler.com», Пангалос сделал такое заявление в эфире радиостанции «Skai», говоря об очередном пограничном инциденте между Турцией и Грецией в Эгейском море.

Сообщается, что во время передачи об инциденте возле побережья с участием кораблей двух стран, бывший министр иностранных дел Греции сказал: «Самый лучший турок – это мертвый турок. Мне не встречались хорошие турки. Сколько бы мы не проявляли добрую волю, враг безжалостен и мы должны разобраться с ним».

Согласно турецкому источнику, слова Пангаласа удостоились в прессе крайне резкой реакции. Отметим, что Теодорос Пангалос, отличающийся не столь доброжелательным отношением к Турции Теодорос Пангалос занимал пост министра иностранных дел Греции в 1996-1999 годах.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 февраля произошло столкновение катеров турецкого сторожевого катера с греческим кораблем береговой охраны в Эгейском море возле острова Кардак (Имия), расположенным на границе двух стран. В связи с этим инцидентом в министерство иностранных дел Греции был вызван посол Турции в Афинах. Греческая сторона обвинила в инциденте Турцию, заявив, что Анкара сознательно создает пограничную напряженность.

МИД Турции, в свою очередь, заявил, что инцидент на острове Кардак был спровоцирован греческим кораблем, который совершил опасные маневры в Эгейском море.

Источник Ermenihaber.am