Кто на самом деле армянин?

Нынешний, будущий и вечный президент России, а в данный момент еще и кандидат в президенты Владимир Путин имеет доверенных лиц армянской национальности. Это фехтовальщица Яна Егорян, главный редактор Russia Today и Sputnik Маргарита Симонян, режиссер Карен Шахназаров, шоумены Евгений Петросян и Михаил Галустян, ученый Александр Чубарьян и пловец Шаварш Карапетян. В таких случаях в Армении возникают вопросы, а насколько они армяне, и должна ли нас вообще интересовать деятельность этих людей больше, чем других граждан РФ. Во-первых, у нас нет универсального и приемлемого ответа для 10 миллионов человек на вопрос о том, что значит быть армянином. Этим мы отличаемся от евреев, которые решили данную проблему в религиозно-идеологической плоскости.

Наша форма консолидации не может быть религиозной, так как у нас были и есть, в частности, католики, протестанты и атеисты, которые являются достойными сыновьями нашего народа. И поэтому следует искать другие критерии. Например, можно спросить, а принимают ли сами эти люди принадлежность к армянской нации? У доверенных лиц Путина в этом отношении никаких проблем нет. Из упомянутых лиц я лично общался с Маргаритой Симонян, которая очень тепло отзывается о своей национальности. А, например, путинский политолог Сергей Кургинян или певец Филипп Киркоров не чувствуют себя армянами, и с этой точки зрения такими людьми совершенно не стоит интересоваться.

Второй вопрос, который можно задать, состоит в том, владеют ли эти люди армянским языком? Помимо Шаварша Карапетяна, из упомянутой «семерки», я думаю, никто не может сказать о себе чего-то подобного. А, например, другой путинский политолог Андраник Мигранян свободно общается на армянском языке, и когда он приезжает в Ереван, то дает интервью и выступает на пресс-конференциях на родном языке. Сближает ли это его с интересами Армении? Я думаю, что нет, потому что его работа заключается в том, чтобы обслуживать интересы Кремля. А вот, например, Кирк Кeркорян по-армянски не говорил, но у кого язык повернется сказать, что он не был армянином?

Тем не менее, мне кажется, за исключением «кургиняновских» случаев, не следует отталкивать людей, не нужно «допрашивать» их на тему принадлежности к армянству. Армянские корни известных деятелей необходимо использовать в той степени, насколько это возможно. Использовать во имя Республики Армения. Иногда можно, не переходя меру, пытаться пробудить в них национальные чувства. Так, как это произошло в случае с Шерилин Саргсян и Ким Кардашян.