Россия — главная угроза безопасности Восточной и Северной Европы: доклад

Deutsche Welle. Международный институт стратегических исследования рекомендовал правительствам европейских государств оптимизировать расходы на оборону для более успешного противостояния таким угрозам, как усиление России. «Россия остается главной угрозой в сфере безопасности для стран Восточной и Северной Европы», — говорится в ежегодном докладе института, обнародованном в среду, 14 февраля, в Лондоне.

Директор института Джон Чипман констатировал, что «европейские государства все яснее осознают тот факт, что мир — опасное место», и форсируют расходы на оборону. Он отметил, что в 2017 году расходы европейских стран на военные нужды увеличились на 3,6 процента, что, по его словам, является самыми высокими темпами роста во всем мире. Как указал Чипман, это вызвано как растущим давлением со стороны США, которые призывают Европу больше заботиться о собственной обороне, так и изменившимся в Европе восприятием угроз.

Успехи Китая

В докладе подчеркиваются успехи России и, особенно, Китая, которые бросают вызов гегемонии США в военной сфере. В документе отмечается, что Китай на фоне территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море уже многие годы усиленно наращивает военную мощь, подкрепляя тем самым свои претензии на статус великой державы.

При председателе Си Цзиньпине КНР быстрыми темпами модернизирует вооруженные силы, говорится в докладе. Так, Китай разработал боевой самолет по технологии «Стелс» Chengdu J-20, подорвав тем самым монополию США в данной технологии. КНР также разработала новую ракету «воздух-воздух» PL-15.

Кроме того, Китай с 2000 года построил больше корветов, эсминцев, фрегатов и подводных лодок, чем Япония, Южная Корея и Индия вместе взятые. В Джибути в восточной части Африки строится первая зарубежная база китайской армии, отмечается в ежегодном докладе Международного института стратегических исследований.

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