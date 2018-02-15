НАТО следит за размещением «Искандеров» в Калининградской области РФ: Йенс Столтенберг

НАТО отслеживает военную деятельность РФ в Калининградской области и призывает к транспарентности в вопросе о возможном размещении тактических ракетных комплексов «Искандер». Об этом заявил вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

«Россия много лет назад заявляла о планах разместить «Искандеры» на постоянной основе в Калининграде. Мы видели размещения ранее, но их возвращали назад, они не оставались на постоянное базирование. Но мы видим, что Россия вкладывает средства в инфраструктуру, укрепляет присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать, есть ли там сейчас «Искандеры» на постоянной основе, это касается разведданных», — сказал Столтенберг.

«Я призываю Россию быть прозрачной. Это одна из причин важности Совета Россия-НАТО, который мы используем для сообщения о военных учениях и военных потенциалах. Мы призываем Россию быть транспарентной», — добавил он.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разворачивает в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для постоянного базирования.

Позже эту информацию подтвердил председатель комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов.

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