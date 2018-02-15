Министры стран-членов НАТО утвердили создание двух новых штабов и центра кибербезопасности

Министры обороны стран-членов НАТО 14 февраля утвердили решение о создании двух новых командных структур. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

«Мы приняли решение о модернизации командной структуры НАТО. Среда безопасности в Европе изменилась, и НАТО реагирует», — сказал Столтенберг.

НАТО создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Альянс также создаст новое командование для поддержки логистики и военной мобильности.

Столтенберг отметил, что решение о местонахождении новых структур и численности персонала будет принято в июне.

«Министры обсудили запуск двух новых командных структур Альянса. Решение об их местонахождении и необходимом уровне персонала будет принято на следующей министерской встрече в июне», — сказал он.

Министры также приняли решение создать Центры кибербезопасности в центральном штабе объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE), расположенном в бельгийском Монсе.