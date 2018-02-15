Никол Пашинян предупреждает, что «передовые позиции не оборудуются»

Как мы уже сообщали, глава фракции «Елк» Никол Пашинян встретился сегодня в Национальном Собрании со студентами ЕГУ и ответил на их вопросы. Один из студентов поинтересовался карабахским урегулированием и компромиссами армянской стороны. Пашинян ответил, что решение проблемы с помощью компромисса вполне логично, но сегодня все понимают, что это невозможно: «Когда говорится о компромиссе, каждая из сторон должна хотя бы показать свою готовность, что и она готова к уступкам. Я не вижу, что Азербайджан готов хоть что-то уступать. Говорить об уступках в виде самоцели может быть даже вредным. Когда тот, кто напротив, заявляет, что явится к вам, чтобы вырезать вас, уничтожить ваши дома, истребить, а вы говорите, что готовы к компромиссам, это выглядит немного смешно».

Пашинян отметил, что позиция «ни пяди земли» опирается именно на логику Азербайджана: «Они заявляют, что изгонят нас отовсюду до самого Эчмиадзина, а мы отвечаем – давайте откажемся от некоторых освобожденных территорий. Где тут логика?». По словам Пашиняна, если мы что-то уступим, они не скажут, ну вот, мы теперь братья, они начнут принуждать нас к новым уступкам.

Он подчеркивает, что если сейчас любая власть заявит, что мы уступаем территории, люди сметут их, но если какие-либо власти будут четко знать, что Азербайджан признает независимость Карабаха и взамен этого отдаст некоторые территории, народ примет это, потому что будет понимать, что получает за это.

Пашинян также коснулся апрельской войны, сказав: «Апрельская война была для нас позором, потому что оказалось, что передовые позиции находились в запущенном состоянии, в совершенной запущенности». Он заявил, что, хотя говорят, что после этого передовые позиции оборудованы должным образом, но эта информация неверна, и если об этом не говорить, то завтра опять придется сожалеть об этом задним числом. Он подчеркнул, что это деликатный вопрос, но он должен говорить об этом. «После апрельской войны я винил себя в том, что во многих случаях говорил, что это проблема армии, не будем говорить об армии, чтобы об этом не узнали турки, и в результате у нас возникли проблемы».