Когда хотят – решение находится

«Прогуливаться по Еревану с ребенком в коляске трудно, тротуары и здания не приспособлены для этого, и для того чтобы войти в подъезд, нужно обращаться к кому-то за помощью», – так ответила женщина с двумя малышами из Беларуси, временно находящаяся у нас в стране, когда ее попросили ответить, нравится ли ей Ереван.

Доступность городской среды является одной из самых сложных проблем в нашей стране. И сколько бы городские властей ежегодно не представляли напыщенные отчеты, сколько у нас построено пандусов, столько-то зданий, тротуаров и объектов общественного назначения были приспособлены для людей с ограниченными возможностями перемещения, тем не менее проблема не получает систематического решения.

Между тем наша страна еще восемь лет назад ратифицировала Конвенцию ООН по защите прав людей с инвалидностью, в которой она обязалась создать условия и возможности для достойной жизни.

Каждый раз, когда общественные организации, занимающиеся правами граждан, поднимают этот вопрос и утверждают, что ответственные за социальную сферу лица при желании могут найти решение, городские власти и региональные власти возражают тем, что доступность городской среды является дорогостоящим удовольствием. Недавно мы заметили, как в одной из второстепенных улиц общины Канакер-Зейтун был сделан более удобным тротуар, что не требовало особо больших затрат, по сравнению с асфальтируемыми несколько раз в год улицами.

Фото – Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

13.02.2018г