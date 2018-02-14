Петр Порошенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры

Радио Азатутюн. Президент Украины Пётр Порошенко и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом в среду, 14 февраля, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Позднее информацию о телефонном разговоре лидеров двух стран подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Сообщается, что разговор был длительным. Инициатором звонка выступила украинская сторона.

По словам Пескова, в ходе беседы президент Украины выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой самолета Ан-148 в Подмосковье и предложил помощь в расследовании причин крушения.

Во время переговоров стороны обсудили продолжение начатого перед Новым годом процесса обмена пленными в зоне конфликта на востоке Украины. Кроме того, лидеры двух стран согласились с «безальтернативностью выполнения минских договоренностей», сказал Песков. Ранее в интервью немецкому изданию Bild Порошенко обвинил Путина в невыполнении Минских соглашений и эскалации конфликта на Украине.

Президенты также обсудили повестку встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая пройдет 14 февраля в Мюнхене.

Разговор состоялся 12 февраля – в трехлетнюю годовщину подписания Минских соглашений. В администрации Порошенко «Зеркалу недели» сообщили, что участникам «нормандской четверки» и США известно об этом разговоре.

Последний раз «нормандская четверка» встречалась летом 2017 года. Тогда Пер Порошенко, Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали режим прекращения огня в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов, за что против Москвы ввели экономические санкции. В Кремле эти обвинения отрицают.

Фото — Радио Азатутюн