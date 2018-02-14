Глава Пентагона «в недоумении» от сообщений о жертвах среди россиян в Сирии

Голос Америки. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что сообщения СМИ о якобы гибели множества российских наемников в Сирии на прошлой неделе в результате американского авиаудара вызвали у него «недоумение».

Глава Пентагона отрицает, что он располагал какой-либо информацией о предполагаемых жертвах.

«Это вызывает недоумение. Это какая-то нелепость. Непохоже, что здесь что-то координировалось русскими, – заявил Мэттис журналистам по пути в Брюссель. – Понимаю, что не даю вам существенной информации, но мы и не располагаем значительной информацией, кроме той, что поступает из Москвы, насколько я понимаю, из открытой прессы».

Глава Пентагона заявил, что поддерживаемые США силы на прошлой неделе подверглись атаке «сторонников режима» в Сирии.

«Как вы знаете, нам было сказано, что русских там нет, – продолжил Мэттис. – Это произошло сразу после разговора по специальной линии, созданной для избежания конфликтных ситуаций. Они сказали: «Это не наши люди». Так что мы были озадачены, некоторые из вас даже спрашивали, почему русские не контролируют других».

Однако американские СМИ, ссылаясь на неназванных американских чиновников и россиян, знакомых с ситуацией, утверждают, что число жертв американского воздушного удара из числа граждан России было значительным.

Информагентство Bloomberg News сообщило, что американские военные убили десятки российских наемников в Сирии на прошлой неделе, и этот инцидент, возможно, является самым крупным по числу жертв столкновением между гражданами бывших противников со времен «холодной войны».

Более 200 контрактников, главным образом россиян, сражавшихся на стороне сирийского лидера Башара Асада, погибли в результате неудавшейся атаки на базу в нефтеносном районе Дейр-эз-Зор, которую контролируют США и преимущественно курдские силы, отметило Bloomberg News.

По оценкам американского чиновника, число убитых в результате атаки составляет около 100, раненых – от 200 до 300. Однако он не смог уточнить, сколько из них были россиянами.

Газета New York Times сообщила, что четверо граждан России и, возможно, десятки других, были убиты в ходе столкновений между проправительственными силами в восточной Сирии и членами возглавляемой США коалиции, воюющей с «Исламским государством».

Большую часть жертв связывают с американским авиаударом по вражеским колоннам. Удар запросили поддерживаемые США курдские солдаты, которые решили, что их атакуют, пишет New York Times.

Как заявил генерал-лейтенант Джеффри Харриган, глава Центрального командования ВВС США в ходе телеконференции из Катара, проасадовские силы инициировали атаку 7 февраля, открыв огонь из артиллерии и танков по позициям Сирийских демократических сил.

По его словам, вооруженная группа уровня батальона предприняла попытку наступления на Сирийские демократические силы «под прикрытием огня из артиллерии, танков, ракетных систем залпового огня и гаубиц».

Харриган сообщил, что поддерживаемая США коалиция связалась с русскими по телефонной линии, созданной для избежания конфликтных ситуаций, чтобы уведомить их о неспровоцированной атаке.

По его словам, после этих звонков представители коалиции одобрили нанесение «ударов для уничтожения вражеских сил».

Контрудар США включал применение истребителей F-15, бомбардировщиков В-52, самолетов огневой поддержки AC-130, боевых вертолетов Apache, а также беспилотников MQ-9 Reaper.

Не упоминая об американском ударе, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник: «Американцы… действуют… через опасные односторонние шаги».

Согласно Bloomberg News российское наступление, возможно, было несанкционированной операцией, что подчеркивает сложность конфликта, который начался, как подавление внутренних волнений, но перерос в опосредованную войну с участием исламских экстремистов, не имеющих государства курдов, таких региональных держав, как Иран и Турция, а теперь еще и Израиля.

Российские военные заявили, что не имеют отношения к атаке, и США приняли эти заявления, сообщает Bloomberg News.

Заявление Мэттиса в значительной мере повторило позицию Кремля, который отрицал, что располагает информацией о российских жертвах в Сирии.

В Кремле утверждают, что знают только о тех российских гражданах, которые находятся в этой стране как военнослужащие российских вооруженных сил.

«Мы оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии, – цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова агентство ТАСС – Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем».

Фото — Голос Америки