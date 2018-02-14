Глава Национальной разведки США: противники, включая Россию, будут все более агрессивны в кибератаках

Голос Америки. В Сенате США проходят слушания по глобальным угрозам с участием руководителей спецслужб. Противники, включая Россию, вероятно, будут все более агрессивны в проведении кибератак, направленных на вмешательство в ход выборов в США и странах, являющихся их союзниками, заявил во вторник глава Национальной разведки США Дэн Коутс.

Это заявление прозвучало во время слушаний по глобальным угрозам, проводимым сенатским Комитетом по разведке.

В слушаниях принимают участие руководители американских спецслужб – директор ЦРУ Майк Помпео, директор ФБР Крис Рэй, директор Разведывательного управления Министерства обороны Роберт Эшли и директор Национального агентства геопространственной разведки Роберт Кардилло.

Россия продолжит кампанию вмешательства во время избирательной кампании 2018 года, используя те же инструменты пропаганды и дезинформации, что и в ходе президенской гонки-2016, уверены главы спецслужб. Главной целью этой кампании, по их словам, будет попытка «углубить политические и социальные разногласия» в американском обществе.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия считает свои предыдущие действия успешными и рассматривает выборы 2018 года в США, как потенциальную цель… для (новой) операции, – подчеркнул Дэн Коутс. – Все наше (разведывательное) сообщество не видит никаких свидетельств, позволяющих говорить, что по сравнению с прошлым годом (в российской стратегии) произошли серьезные изменения».

По данным руководителей американских спецслужб, «российские хакеры уже сканируют американскую избирательную систему», используя ботов для продвижения «политически ангажированных сообщений» в социальных сетях. Россия также продолжает распространять информацию – как фальшивую, так и подлинную – для того, чтобы «увеличить политический раскол» в американском обществе.

«Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные сети, тайных агентов, симпатизирующих (Москве) ньюсмейкеров и другие методы воздействия для того, чтобы усилить социальный и политический раскол в Соединенных Штатах», – сказал Дэн Коутс.

По словам главы Службы национальной разведки, операции, проводимые в социальных сетях и на других площадках, «стоят недорого» для организаторов и поэтому «будут оставаться серьезной угрозой интересам США». При этом список стран, угрожающих кибербезопасности Соединенных Штатов, сегодня возглавляют Россия и Китай, подчеркивает Коутс. Крайне опасными спецслужбы США также считают действия Северной Кореи и Ирана.

Как подчеркнул директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс, продолжающиеся атаки «не заставят американские демократические институты изменить свою политику или отказаться от каких-либо действий».

С тем, что угроза новой атаки со стороны Москвы во время выборов 2018 сохраняется, согласился и глава Национального агентства геопространственной разведки Роберт Кардилло.

Заместитель главы комитета сенатор-демократ Марк Уорнер подчеркнул, что «подавляющее большинство» представителей обеих партий в Конгрессе «согласно с утверждением», что главной целью Москвы в ходе выборов 2016 года был «подрыв американской демократии».

«Нужно понимать, что эта угроза возникла не в 2016-м и, разумеется, не закончится после выборов, – сказал сенатор Уорнер. – То, с чем мы сталкиваемся сейчас, – это продолжающаяся атака России направленная на подрыв наших демократических институтов. Они не остановятся».

Фото — Голос Америки