Кшиштоф Пендерецкий: «Я всегда с любовью приезжаю в Армению»

В Армении 13-17 февраля пройдет фестиваль, посвященный 85-летию одного из выдающихся музыкантов современности, польского композитора и дирижера Кшиштофа Пендерецкого. Начало юбилейных мероприятий, посвященных Пендерецкому, будет дано в Армении, и Пендерецкий почтил его своим присутствием.

Пресс-конференция Кшиштофа Пендерецкого состоялась 13 февраля в Музыкальной школе имени П.И.Чайковского. Министр культуры Армен Амирян отметил, что для каждого из нас праздник и большая честь находиться рядом с великим композитором. Министр отметил, что фестиваль проходит под патронажем супруги президента РА Риты Саргсян. Организаторами фестиваля выступают Армянский государственный симфонический оркестр, Армянский национальный филармонический оркестр и Международный музыкальный фестиваль «Ереванские перспективы».

Министр процитировал фрагмент интервью Пендерецкого, где музыкант указал, что на его творчество серьезное влияние оказали Бах и Комитас. Армен Амирян отметил, что у нас почитают маэстро не из-за наличия у него армянских корней, а за его значимость для всего мира. Армен Амирян добавил, что состоится четыре фестивальных концерта, некоторые симфонические и камерные произведения композитора будут исполнены впервые. В рамках фестиваля выступят Государственный симфонический оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Смбатян), Армянский национальный филармонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Эдуард Топчян), Государственный камерный хор «Овер» (дирижер Сона Ованнисян), а также прибывшие из-за рубежа известные солисты.

Кшиштоф Пендерецкий отметил, что он много раз бывал в Армении и всегда приезжает сюда с большой любовью. Он снова вспомнил свою армянскую бабушку, которая была из Исфахана. Музыкант упомянул о написанном на псалом сочинении для хора в связи с 100-летием Геноцида армян.

Добавим, что на открытии фестиваля Армянский национальный филармонический оркестр представит Концерт для скрипки № 2 «Метаморфозы» Пендерецкого (солистка Марта Ковальчек, скрипка), а также Симфонию № 5 – «Корейская».

Кстати, музыкант и его супруга прогулялись по Музыкальной школе имени Чайковского, а затем Кшиштоф Пендерецкий и директор школы Мартун Костандян посадили деревья в школьном сквере.