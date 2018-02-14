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20:28 | Февраль 14 2018

В 2018 году сохраняется опасность крупномасштабной войны вокруг Арцаха: разведка США

В 2018 году сохраняется опасность крупномасштабной войны вокруг Арцаха: разведка США

Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может перерасти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может подтолкнуть Россию к поддержке своего союзника в регионе.

Об этом говорится в докладе главы Национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз».

«Отсутствие готовности сторон к компромиссу, растущее внутреннее давление, стабильная модернизация вооруженных сил Азербайджана и приобретение Арменией нового российского вооружения сохраняют риски крупномасштабной войны в 2018 году», – говорится в докладе.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН

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Рубрики: Военные, Международные

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