В 2018 году сохраняется опасность крупномасштабной войны вокруг Арцаха: разведка США

Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может перерасти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может подтолкнуть Россию к поддержке своего союзника в регионе.

Об этом говорится в докладе главы Национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз».

«Отсутствие готовности сторон к компромиссу, растущее внутреннее давление, стабильная модернизация вооруженных сил Азербайджана и приобретение Арменией нового российского вооружения сохраняют риски крупномасштабной войны в 2018 году», – говорится в докладе.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН