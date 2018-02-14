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19:31 | Февраль 14 2018

«Заседание Совета старейшин напоминает отношения «крутых парней»: Ашот Меликян

«Заседание Совета старейшин напоминает отношения «крутых парней»: Ашот Меликян

По оценке председателя Комитета по защите свободы слова Ашота Меликяна, то, что произошло вчера на заседании Совета старейшин Еревана, свидетельствует об уровне воспитанности членов совета и царящих там нравах.

Напомним, что вчера в Совете старейшин началась потасовка, заседание было прервано с визитом врачей и полицейских.

«Этот орган очень разношерстен и рядом с достойными людьми в нем есть такие, кого нельзя было и близко подпускать. Особенно это касается представителей правящей партии, потому что то, что произошло, было ужасно. Этот инцидент мог быть решен более цивилизованными методами», – сказал г-н Меликян.

По его словам, царящие там нравы напоминают дворовые отношения: «Отношения крутых дворовых парней, парней, которые ведут себя разнузданно и считают, что не будет никаких последствий».

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Рубрики: Общество, Столица

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