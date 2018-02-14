Пашинян приветствует «отрезвляющую и полезную» акцию «Еркир цирани»: «Поведение РПА – на уровне дворового хулиганья»

Сегодня глава фракции «Елк» Никол Пашинян встретился в своей парламентской фракции со студентами ЕГУ и ответил на их вопросы. В начале встречи Пашинян затронул потасовку, которая произошла вчера в Ереванском совете старейшин: «Я решительно осуждаю поведение членов фракции РПА, и расцениваю это поведение на уровне дворового хулиганья и заслуживающего более жестких формулировок, поскольку такое насилие против членов Совета старейшин не может иметь какого-либо оправдания».

По словам Пашиняна, такое поведение не может быть оправдано также и за пределами мэрии. А как он оценивает поступок членов «Еркир цирани», Пашинян в этой связи сказал: «Чтобы понять ситуацию, мы не должны смотреть на нее поверхностно. Говорят, мол, как можно было приносить канализационную воду в Ереванский совет старейшин! Вы знаете, что рядом с пенитенциарным учреждением «Нубарашен» находится несколько жилых зданий, и на протяжении многих лет канализационная система этой пенитенциарной системы регулярно выходит из строя, а сточные воды заливают территорию жилых зданий, источая зловоние. Эти люди днем ранее провели акцию и перекрыли дорогу, жалуясь на ситуацию. И члены фракции «Еркир цирани» Ереванского совет старейшин просто доставили послание этих граждан в мэрию Еревана. Эти действия по форме можно оспаривать и обсуждать, но это было полезной акцией».

Один из студентов попросил прокомментировать ситуацию с точки зрения граждан, считающих, что для достижения своих целей «Еркир цирани» тоже опустился до дворового уровня и у нас уже не в состоянии решать вопросы цивилизованным путем.

Пашинян ответил, что когда жители Нубарашена периодически предупреждают о своей проблеме, что они живут среди зловония, а чиновники, не живущие в этой вони, отмахиваются, мол, ладно, решим ваш вопрос, но не решают, такой шаг был вполне уместен. «Я сам отсидел в «Нубарашене», и эта проблема не решена еще с тех пор. Я понимаю ваш вопрос, насколько акция была адекватной проблеме, я думаю, что она адекватна. Время от времени такие отрезвляющие явления бывают полезными». Студенты спросили, будет ли теперь решен вопрос Нубарашена, на что Пашинян ответил: «Я уверен, что теперь будет решен».