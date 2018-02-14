Заявление Мэрии Еревана — об инциденте на заседании Совета старейшин

Уважаемые сограждане,

На состоявшемся 13 февраля 2018 года заседании Совета старейшин Еревана члены фракции «Еркир цирани» («Страна абрикоса») позволили себе действия, дискредитирующие институт Совета старейшин, умышленно нарушающие регламент заседания, попирающие права других членов Совета старейшин, присутствующих на заседании сотрудников аппарата мэрии и представителей СМИ, не подобающие армянину, ереванцу и, в целом, разумному человеку, создав антисанитарную ситуацию и временно нарушив нормальную работу Совета.

Воздерживаясь от попытки дать правовую оценку очевидно спланированному инциденту, а также ущербу, нанесенному здоровью членов Совета старейшин и представителей аппарата мэрии, участвовавших в заседании, мэрия Еревана строго осуждает подобные действия и поведение как в здании мэрии Еревана, так и, в целом, в Ереване, в результате которых ущерб может быть нанесен каждому ереванцу.

Пресс- служба Мэрии Еревана