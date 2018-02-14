Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:14 | Февраль 14 2018
17:14 | Февраль 14 2018

Глава Пентагона потребует от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Глава Пентагона потребует от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Голос Америки. Министр обороны США Джим Мэттис в среду потребует от европейских союзников выполнения обещаний об увеличении военных бюджетов, в то время как США предлагают увеличить собственные военные расходы в Европе.

Страны НАТО впервые представили планы, показывающие, как они будут достигать целевого показателя – выделения двух процентов от ВВП на оборону к 2024 году, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил лишить американской поддержки союзников с низкими военными расходами.

Пятнадцать из 28 стран, не считая США, разработали стратегию достижения указанной цели НАТО, которая была впервые согласована в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского Крыма после многолетних сокращений европейских военных бюджетов.

Пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы впечатлить президента США Дональда Трампа, когда он приедет на саммит НАТО в июле. В то время как Франция планирует увеличить расходы на оборону с 2017 по 2025 год более чем на треть, Испания заявила, что не достигнет установленной цели к 2024 году. Бельгия и Италия также отстают.

Запланированного в Германии роста расходов на миллиарды евро также будет недостаточно, чтобы выйти на уровень двух процентов к 2024 году.

Мэттис, вероятно, займет жесткую позицию, считает Кэти Уилбаргер, заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности.

«Он обратится к тем, у кого еще нет национальных планов выполнения требования о двух процентах, и заявит, что им действительно нужно разработать такие планы», – сказала она журналистам.

По данным НАТО, Великобритания, Греция, Румыния и страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва уже достигли или близки к достижению цели в 2 процента. Франция и Турция входят в число стран, которые должны достичь этой цели в обозримом будущем.

Одна из проблем связана с формулировкой взятых в 2014 году обязательств по расходам. Члены НАТО взяли обязательство «двигаться в сторону» 2 процентов, в то время как Трамп говорит, что расходы на уровне 2 процентов – это «абсолютный минимум».

Трамп также показал пример, предложив увеличить военные расходы в Европе на 1,7 миллиарда долларов в 2019 году, в то время как США возглавляют усилия НАТО по сдерживанию России.

Однако американские чиновники также вызвали замешательство в связи с их поддержкой нового соглашения о координации оборонной политики ЕС, которое позволит странам объединяться для закупки вооружений.

«Нам не хотелось бы, чтобы усилия ЕС сказывались на требованиях НАТО или привели к оттоку деятельности из НАТО в ЕС», – предупредила Уилбаргер.

Фото — Голос Америки

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Военные, Европа, Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда