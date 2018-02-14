Глава Пентагона потребует от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Голос Америки. Министр обороны США Джим Мэттис в среду потребует от европейских союзников выполнения обещаний об увеличении военных бюджетов, в то время как США предлагают увеличить собственные военные расходы в Европе.

Страны НАТО впервые представили планы, показывающие, как они будут достигать целевого показателя – выделения двух процентов от ВВП на оборону к 2024 году, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил лишить американской поддержки союзников с низкими военными расходами.

Пятнадцать из 28 стран, не считая США, разработали стратегию достижения указанной цели НАТО, которая была впервые согласована в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского Крыма после многолетних сокращений европейских военных бюджетов.

Пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы впечатлить президента США Дональда Трампа, когда он приедет на саммит НАТО в июле. В то время как Франция планирует увеличить расходы на оборону с 2017 по 2025 год более чем на треть, Испания заявила, что не достигнет установленной цели к 2024 году. Бельгия и Италия также отстают.

Запланированного в Германии роста расходов на миллиарды евро также будет недостаточно, чтобы выйти на уровень двух процентов к 2024 году.

Мэттис, вероятно, займет жесткую позицию, считает Кэти Уилбаргер, заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности.

«Он обратится к тем, у кого еще нет национальных планов выполнения требования о двух процентах, и заявит, что им действительно нужно разработать такие планы», – сказала она журналистам.

По данным НАТО, Великобритания, Греция, Румыния и страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва уже достигли или близки к достижению цели в 2 процента. Франция и Турция входят в число стран, которые должны достичь этой цели в обозримом будущем.

Одна из проблем связана с формулировкой взятых в 2014 году обязательств по расходам. Члены НАТО взяли обязательство «двигаться в сторону» 2 процентов, в то время как Трамп говорит, что расходы на уровне 2 процентов – это «абсолютный минимум».

Трамп также показал пример, предложив увеличить военные расходы в Европе на 1,7 миллиарда долларов в 2019 году, в то время как США возглавляют усилия НАТО по сдерживанию России.

Однако американские чиновники также вызвали замешательство в связи с их поддержкой нового соглашения о координации оборонной политики ЕС, которое позволит странам объединяться для закупки вооружений.

«Нам не хотелось бы, чтобы усилия ЕС сказывались на требованиях НАТО или привели к оттоку деятельности из НАТО в ЕС», – предупредила Уилбаргер.

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