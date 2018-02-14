Макрон: Франция может нанести удар по Сирии, по складам химического оружия

Deutsche Welle. Франция нанесет удар по Сирии в случае, если подтвердится использование химического оружия против мирного населения, заявил во вторник, 13 февраля, французский президент Эмманюэль Макрон. В этом случае удар будет нанесен по местам создания или хранения химоружия, уточнил он. Макрон при этом добавил, что сейчас Франция не располагает обоснованными доказательствами его применения в Сирии.

Сирийские власти подозреваются, в частности, в проведении химической атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, где погибли около 90 человек, более 550 — пострадали. В январе этого года химическое оружие было, предположительно, применено в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией. Ответственность за это правозащитники возложили на режим в Дамаске.

«Подозрения не развеяны«

В конце января Франция объявила о введении санкцийпротив 25 компаний и частных лиц, которых Париж подозревает «в поддержке сирийской программы разработки и производства химического оружия». Ни один представитель сирийского руководства под ограничительные меры не подпал, так как нет достаточных доказательств того, что они причастны к программе разработки химического оружия, указывал МИД Франции.

«Подозрения по поводу сирийского арсенала химоружия до сих пор не развеяны», — заявлял в начале февраля постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

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