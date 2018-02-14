Роли каждого были предсказуемыми

Очевидно, что стиль политической борьбы партии «Еркир цирани» везде и по любому поводу устраивать скандалы. Им удалось устроить его даже с грузинскими пограничниками, хотя те, следует полагать, не являются властями Армении. И в этом смысле также оживленно проходят заседания Совета старейшин, на радость нам, журналистам. На этот раз творческая мысль партии была направлена на зловонные бутылки. Их должны были вручить мэру Тарону Маргаряну, поскольку жители Нубарашенского шоссе живут среди зловонных ароматов, так как сточные воды находящейся по соседству Нубарашенской тюрьмы протекают под зданиями жителей. И это факт.

Давайте проведем мысленный эксперимент и представим, что зловонные бутылки оказались на столе Тарона Маргаряна. Что за этим последовало бы? Мне кажется – ничего. Но это явно не входило в расчеты «Цирани», так как скандал на этом бы и завершился. Но дамы знают, с кем имеют дело, знают, кто являются их оппонентами. А эти оппоненты руководствуются не политическими расчетами, а логикой «дворового хулиганья» – «ара, ты посмел что-то вякнуть нашему шефу?». И поскольку все происходило в присутствии «шефа», то было понятно, что зависящие с ног до головы от мэра эти «парни» продемонстрируют все свое «очарование». Кроме кулаков, других способов говорить, объяснять, доказывать свою правоту эти члены совета от Республиканской партии Армении не знают, и знать не могут. То есть, в этой во всех смыслах «вонючей» истории расчет «Еркир цирани» ставился на уровень интеллекта, воспитанности, представления о жизни членов РПА, и этот расчет был довольно точным.

Меня всегда интересовало, почему люди, являющиеся движущей силой властей Армении – коммунистов, АОД, РПА, настолько тупы и ограничены. Казалось бы, что для лидеров, осуществивших революцию 1988 года, подобные люди должны были быть чуждыми, но в течение 3-4 лет они окружили себя «комбикормовцами» и «карамелевцами», имеющими точно такие же выражения лиц, которые мы видим сегодня у «бизнес-чиновничьей» прослойки РПА. Ну, а мужчина, который с неудержимой страстью таскал за волосы девушку, точно нуждается в психоаналитике.

Но хуже всего, однако, иное. Стороны сыграли в этом «шоу» свои «абсолютно предсказуемые» роли. Однако весь этот шум никоим образом не будет способствовать тому, чтобы люди в Нубарашене больше не жили среди зловония.