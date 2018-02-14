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12:33 | Февраль 14 2018

Глава МИД Нидерландов подал в отставку за ложь о встрече с Путиным в 2006г

Глава МИД Нидерландов подал в отставку за ложь о встрече с Путиным в 2006г

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку. Накануне он признался, что до сих пор лгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters.

Зейлстра заявил, что его авторитету нанесен такой ущерб, и больше он не может занимать свою должность.

Ранее глава Нидерландского МИДа в интервью газете De Volkskrant признался, что никогда не был на встрече с Путиным в 2006 году, о которой рассказывал. Он также никогда не слышал слова российского президента о том, что в состав «великой России» должны войти Украина, Белоруссия, Казахстан и Прибалтика.

Утром 13 февраля агентство ТАСС сообщило о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует встретиться с главой МИД Нидерландов 14 февраля в Москве.

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Рубрики: Европа, Международные

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