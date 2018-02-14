Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:37 | Февраль 14 2018
11:37 | Февраль 14 2018

Футболка с именем Мхитаряна — среди самых продаваемых в Англии

Футболка с именем Мхитаряна — среди самых продаваемых в Англии

Как передает издание Soccer.Ru, в СМИ появился список самых продаваемых в Англии футболок за январь 2018 года. В рейтинг вошли игроки, которые выступают или выступали в английской Премьер-Лиге. В топ-20 вошел также капитан сборной Армении Генрих Михтарян, недавно перешедший из «Манчестер Юнайтед» в лондонский «Арсенал».

Топ-20 выглядит следующим образом: 
1. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»);
2. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);
3. Харри Кейн («Тоттенхэм»);
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
5. Эден Азар («Челси»);
6. Коутиньо («Барселона»);
7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
8. Месут Озил («Арсенал»);
9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);
10. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»);
11. Александр Ляказетт («Арсенал»);
12. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
13. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»);
14. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
15. Хонг-Мин Сон («Тоттенхэм»);
16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
17. Деле Алли («Тоттенхэм»);
18. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
19. Генрих Мхитарян («Арсенал»);
20. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

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Рубрики: Спорт

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