Футболка с именем Мхитаряна — среди самых продаваемых в Англии

Как передает издание Soccer.Ru, в СМИ появился список самых продаваемых в Англии футболок за январь 2018 года. В рейтинг вошли игроки, которые выступают или выступали в английской Премьер-Лиге. В топ-20 вошел также капитан сборной Армении Генрих Михтарян, недавно перешедший из «Манчестер Юнайтед» в лондонский «Арсенал».

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»);

2. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);

3. Харри Кейн («Тоттенхэм»);

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

5. Эден Азар («Челси»);

6. Коутиньо («Барселона»);

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);

8. Месут Озил («Арсенал»);

9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);

10. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»);

11. Александр Ляказетт («Арсенал»);

12. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);

13. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»);

14. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

15. Хонг-Мин Сон («Тоттенхэм»);

16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

17. Деле Алли («Тоттенхэм»);

18. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

19. Генрих Мхитарян («Арсенал»);

20. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).