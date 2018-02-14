Три замечания

При обсуждении у премьер-министра «Стратегии развития Армении до 2030 года», было бы желательно учесть мнение экспертного сообщества. Я хочу напомнить, что стратегическая программа перспективного развития на 2014-2025 годы обсуждалась именно в таком формате. В противном случае бессмысленно говорить о так называемом сотрудничестве государства и гражданского общества.

Еще одно важное замечание. При посещении различных министерств было бы хорошо, если бы премьер-министр обратил внимание на целостное функционирование этих структур, а не их некоторой части. Например, при посещении Министерства энергетики и природных ресурсов говорилось бы не только об энергетической системе, но и эффективном использовании природных ресурсов (по неизвестным причинам это дело взвалили только на Министерство охраны природы), при посещении Министерства образования и науки немного внимания уделили науке, на которую из государственного бюджета выделили лишь полпроцента. При посещении Министерства труда и социальных вопросов, помимо пособий и пенсий, не забыть о таком компоненте, как «работа». При визите в Министерство спорта и по вопросам молодежи обратить внимание на проблемы молодежи и отсутствие государственной политики в этой сфере. Этот перечень можно продолжить …

Кстати, наше исследование показывает, что можно объединить отдельные министерства, что приведет к сокращению их числа наполовину, но без дублирования функций и без раздутого персонала.

Татул МАНАСЕРЯН,

экономист