Нужно вернуть «эмигрировавший» финансовый капитал

Как на практике, так и в теории пока еще не существует показателя «индекс патриотического бизнеса», но, полагаю, что его применение для нас сейчас было бы крайне полезным. За последнее десятилетие глобальные экономические процессы косвенно доказали, что богатые люди из разных стран выходят на международные экономические рынки, становятся акционерами наднациональных корпораций, одновременно умножая «эмиграцию» капитала из своей родины — путем инвестирования в зарубежные страны, становясь участниками различных темных оффшорных сделок.

Этим формируется изменническая экономика, которая не только невидима для граждан конкретных стран, но и, к сожалению, работает только для группы «хозяйствующих субъектов», игнорируя экономические интересы родины. Родины, которая нуждается в инвестициях, дополнительных рабочих местах, сокращении эмиграции человеческого капитала.

Уже сегодня централизация капитала и распределение доходов в мире носит крайне несправедливый характер. Согласно публикациям Credit Suisse, 10% населения планеты владеет 89,1% мирового богатства. Более тревожным является тот факт, что сверхбогатые люди объединяются с криминальными олигархическими кругами и образуют изменническую экономику, которая не имеет родины и границ, действует внутри транснациональных кругов и разбросана по всему миру.

Я говорю изменническую, поскольку модель успеха этой экономики — это создание начального капитала за счет хищения богатств собственной страны, который затем будет работать за пределами родины и становиться бесполезным для своей нации.

С другой стороны, пренебрежение экономикой своей страны и владение крупным бизнесом за рубежом не может остаться незамеченным для властей, которые на практике не предотвращают этот процесс. Более того, сегодня уже для нас стало обычным делом, что бывшие представители высших эшелонов власти имеют собственный бизнес за рубежом, и их дети получают высшее образование в международных университетах, что они не инвестируют средства на родине, вместо этого осуществляют это за границей, считая небезопасной инвестиционную среду своей родины. И странно то, что сейчас мы говорим о необходимости привлечения инвестиций, одновременно констатируя, что в прошлом году отток капитала из нашей страны превысил приток. Значит, получается так, то мы аккумулируем финансовый капитал на нашей родине, чтобы потом экспортировать его и инвестировать за пределами родины. Именно с этой точки зрения мы должны быть обеспокоены, что мы сами своими руками не смогли сформировать патриотическую экономическую среду, что мы должны вернуть «эмигрировавший финансовый капитал» и сделать так, чтобы он начал служить во благо нашей страны.

Кстати, крупные бизнесмены Российской Федерации по разным оценкам за рубежом имеют от 200 млрд. до 1 трлн. в валюте, сегодня власти страны пытаются разными путями вернуть эти средства в свою страну.

Полагаю, пришло время, чтобы наши власти тоже проанализировали ситуацию, попытались бы вернуть «эмигрировавший» финансовый капитал, а не просили иностранцев инвестировать в нашу страну.

Армен Чугурян,

доктор экономических наук, профессор