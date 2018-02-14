Прежде чем сдать анализ мочи, на всякий случай, сначала сдайте чай: лаборатории неконтролируемы

Перед тем, как сдать анализ мочи или крови, наверное, все же, нужно взять с собой пробирку с чаем, или же, сдать свою кровь или мочу под разными именами и потом только решить – доверять данной лаборатории или нет. По крайней мере, после громкой истории с лабораторией медицинского центра города Масис, не стоит терять бдительность: не исключено, что и в других лабораториях может быть схожая ситуация. «Я сдавала свою кровь под различными именами и получала различные ответы, сдала в лабораторию вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи — со всеми клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эпителием. Их практически не может быть в чае. Мне дали ответы, которые демонстрировали картину, схожую с наблюдаемой при пиелонефрите», — именно так директор больницы в городе Масис в Армении Нуне Аванесян проверила профессионализм сотрудников лаборатории, которой она руководит. Директор решила придать гласности данный инцидент, во всех СМИ написали о нем. Случившееся еще больше обострило недоверие общества к врачам и к системе здравоохранения в целом: бывает немало случаев, когда один и тот же человек сдает анализы в разных лабораториях, получая различные ответы.

30-летнаяя Армине Карапетян ждет ребенка, она позвонила в редакцию «Аравот», узнав о скандальной истории в Масисе. Армине нам рассказала, что стоит на учете в одном из столичных медцентров, имя которого она не захотела называть. «В первый раз я сдала анализ крови в лаборатории медцентра и получила ответ – резус отрицательный. Врач назначил лечение. Спустя некоторое время Армине снова сдала анализ крови в той же лаборатории, в этот раз выяснилось, что у нее резус положительный. «И это лаборатория, которой мой врач доверяет. Позже мою кровь отправили в гематологический центр, ответ был — резус положительный. Когда я спросила сотрудника лаборатории, почему они на свою работу смотрят сквозь пальцы, мне ответили, что они проверяют тремя сыворотками, а в центре — шестью». Еще до случая в Масисе нам рассказали и другую историю: врач отправил пациента в лабораторию, которой доверяет. Сдав анализ крови, наш собеседник узнал, что у него высокий уровень гемоглобина и начал лечение дорогостоящими препаратами. Спустя два дня он сдал повторный анализ, выяснилось, что гемоглобин в пределах нормы.

Почему в разных лабораториях людям дают разные ответы на анализы? Означает ли это, что сфера находится вне контроля соответствующего ведомства? Специалист по общественному здравоохранению Арсен Тороян в беседе с нами отметил: «Во время этих лабораторных исследований используют дорогостоящие вещества, они должны быть качественными, неиспорченными. На них лаборатория не должна экономить». По словам Торосяна, в этой сфере есть серьезная проблема: «Когда существует серьезная конкуренция и все идут на демпинг цен, я, например, думаю, что многие лаборатории очень часто используют не очень качественные, иногда и просроченные реактивы. Отклонение от реальных результатов обусловлено именно этими факторами. Другого быть не может, невозможно, чтобы с промежутком в два дня гемоглобин в одной лаборатории был 150, в другой – 90. Если это одна и та же кровь, значит дело или в анализаторе реакторе. Другой вопрос, знает ли об этом лаборатория и преднамеренно так делает, поскольку, возможно, лаборатория оставила ситуацию на самотек, хотя небрежность тоже преступление».

В республике есть множество лабораторий, где контроль не осуществляется, все держится на честном слове, от него и зависит здоровье и правильное лечение пациента. Арсен Торосян отметил, что роль государственного регулирующего органа осуществляет министерство здравоохранения: «Должна быть современная, оснащенная современной техникой контролирующая лаборатория, которая может проверить работу других лабораторий, или, ту же кровь проверить снова, и если будет выявлена проблема, то ее можно будет решить или привлечь к ответственности».

Из министерства здравоохранения нам сказали, что референс-лаборатория действует уже четыре года, она проводит микробиологические исследования в области общественного здравоохранения. Что касается планов по созданию контрольной лаборатории, то в министерстве заверили, что в ближайшем будущем представят нам подробности, но сейчас осуществляющей подобный контроль лаборатории нет.

В социальных сетях было озвучено мнение, что подобная ситуация является результатом необязательной аккредитации лабораторий. По этому вопросу из министерства нам сказали, что в РА аккредитации не осуществляется, есть лицензирование, а перед тем, как предоставить лицензию необходимо, чтобы медучреждение соответствовало обязательным требованиям.

И пока нет строгого и необходимого надзора за лабораториями, граждане должны проверять уровень профессионализма лаборатории чаем.

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

08.02.2018г