«Азербайджан будет препятствовать увеличению числа наблюдателей на линии соприкосновения»: политолог

«Они не занимаются серьезно урегулированием Арцахского конфликта, а работают над тем, чтобы не допустить применения силы на границе», – сказал сегодня политолог Александр Искандарян в Пресс-клубе «Тесакет», комментируя визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он считает, что и в текущем году не следует ждать существенных изменений в урегулировании конфликта.

Комментируя тот факт, что во время встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в январе в Кракове было достигнуто соглашение об увеличении на линии соприкосновения числа наблюдателей на семь человек, Искандарян отметил: «Я не думаю, что ситуация может серьезно измениться с увеличением числа наблюдателей. Изначально речь должна была идти о таком количестве наблюдателей, которое позволило бы им предпринимать шаги для расследования. Кроме того, Азербайджан будет препятствовать увеличению числа наблюдателей на линии соприкосновения».

По мнению политолога, всем и без того ясно, какая сторона стреляет на линии соприкосновения и по каким причинам: «А инструментов для давления на Азербайджан нет, ни политических, ни экономических».