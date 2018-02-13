«В Азербайджане ожидаются экономические проблемы, идет клановая борьба»: Александр Искандарян

«Что-то же он должно сказать, не так ли? Ведь впереди выборы. Это для внутренней аудитории», – отметил политолог Александр Искандарян, выступая сегодня в Пресс-клубе «Тесакет», комментируя недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «они вернутся в Ереван».

Затем он указал на причины переноса президентских выборов в Азербайджане с октября по апрель: «Сначала цены на нефть резко упали, из-за чего Азербайджан даже сократил военный бюджет. В настоящее время закупка военной техники практически не осуществляется, поставки ведутся только в рамках ранее заключенных контрактов. В ближайшем будущем Азербайджан снова ожидают экономические проблемы, которые опять-таки связаны с падением цен на нефть. Другая причина в том, что отец и сын Алиевы правят почти полвека. Есть внутренние противоречия, борьба кланов».

Искандарян уточнил, что представители элиты Алиева практически устранены из власти, а семейство Пашаевых, семья Мехрибан Алиевой, занимает более значительные политические позиции: «В этом контексте происходят внутренние столкновения, что приводит к тому, что Алиев пытается как можно скорее обеспечить свою власть».

Александр Искандарян прокомментировал также еще очередную дезинформацию азербайджанской стороны о том, что ими были предотвращены диверсионные действия армянской стороны: «Неважно, было это на самом деле или нет. Это инструмент, который Азербайджан будет использовать до самых выборов в качестве средства пропаганды».