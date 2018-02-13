«В Тегеране прекрасно осознают, что только Армения придает важность вовлеченности Ирана на Кавказе»: Гегам Петросян

«Иранское общество всегда проявляло внимательность и заботу о судьбе армянского народа и к волнующим его проблемам, что особенно проявилось в первые годы независимой государственности Армении. Иран был единственной соседней страной, с которой у армянского правительства не было никаких территориальных или иных споров, и изначально стремился поддерживать торгово-экономические связи», – заявил вчера декан факультета международных отношений ЕГУ Гегам Петросян во время встречи в Ереванском госуниверситете с послом ИРИ в Армении.

По его словам, политическое руководство Ирана по сей день проводит в отношении Армении политику конструктивного и широкого сотрудничества, которая справедливо получила название «бархатной». «Тегеран прекрасно понимает, что Армения является единственной страной Кавказа, которая придает важность вовлеченности Ирана в дела Кавказа и считает, что создание региональной системы стабильности не может быть полным без участия Ирана и без учета его интересов».

Гегам Петросян подчеркнул, что иранское правительство проводит в отношении Карабахского конфликта взвешенную политику, считая, что вопрос должен решаться на основе справедливости: «Подчеркивая важность стабильности своих северных границ, Иран всегда пытается принести пользу для мирного урегулирования этого вопроса».