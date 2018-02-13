В Стамбуле протестуют против архиепископа Атешяна

В Стамбуле 11 февраля во время литургии по случаю празднования Масленицы прозвучали протесты против архиепископа Арама Атешяна. Причиной для этого стало принятое 9 февраля решение религиозного собрания Армянского Патриархата Константинополя. Собрание, уступив требованиями государства, восстановило архиепископа Арама Атешяна в качестве наместника.

Протесты против Атешяна произошли в армянской церкви, находящейся в квартале Ферикьой, где на литургии присутствовал и Атешян. Участвовавшая в литургии женщина по имени Бессе Габак подняла в знак протеста Библию и начала петь гимн «Господи, помилуй».

Бессе Габак вывели из церкви, а ожидавшие возле дверей церкви полицейские доставили ее в полицейский участок Ферикьой, где продержали час, и после составления протокола отпустили.

Напомним, что 5 февраля канцелярия губернатора Стамбула направила в Патриархию письмо. В письме говорится, что государство рассматривает избрание 15 марта 2017 года наместником Константинопольского Патриарха архиепископа Гарегина Бекчяна и принятые им в этот период решения они считают недействительными, и признает главой патриархата Арама Атешяна, которому в 2010 году были предоставлены полномочия наместника Патриарха Константинопольского. В письме подчеркивается, что выборы патриарха не могут проводиться до тех пор, пока будет жив патриарх Месроп Мутафян.

Следует отметить, что патриарх не может выполнять свои обязанности из-за неизлечимой болезни. Об этом также свидетельствуют медицинские заключения и решение суда, которым он был признано недееспособным, а опекуном была назначена его мать.

Источник – Ermenihaber.am