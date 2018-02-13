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11:51 | Февраль 13 2018

Президент Болгарии в Ереване посетил школу имени Пейо Яворова

Президент Болгарии в Ереване посетил школу имени Пейо Яворова

Находящийся с государственным визитом в Республике Армения президент Республики Болгария Румен Радев в сопровождении мэра Еревана Тарона Маргаряна, министра образования и науки РА Левона Мкртчяна и министра культуры РА Армена Амиряна 12 февраля посетил ереванскую школу N131 имени Пейо Яворова.

В школе президент Болгарии ознакомился с экспонатами музея, носящего имя болгарского поэта, писателя, журналиста и публициста Пейо Яворова.

Стоит отметить, что капитально отремонтированный и оснащенный современным оборудованием интерактивный кабинет открылся при содействии Республики Болгария.

Придав особую важность наличию подобных кабинетов в образовательных учреждениях, ответственные лица отметили, что они сыграют важную роль в формировании современной образовательной среды для школьников.

В завершение визита президент Румен Радев сделал запись в книге почетных гостей школы.

Пресс-служба Мэрии Еревана

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Рубрики: Официальные

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